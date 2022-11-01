Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Я бы сказал, что Китай только с Китаем и с ситуацией, которая выгодна для Китая на какой-то конкретный момент. Они для меня – хамелеон, то есть они меняют свой облик, как им выгодно, чтобы быть в силе и иметь выигрыш. Они безусловно сразу же вошли в россию из-за санкций, это факт. Но я думаю, что они не отойдут и от Америки», - заявил Юрий Ванетик.

По слова политконсультанта, Китай хоть и зашел на российский рынок, но все равно будет пытаться поддерживать тесные экономические отношения с США. Но Китай, как отметил Юрий Ванетик, будет все-равно продавать что-то россии, покупать что-то у россии дешевле, то есть пользоваться положением рф.

«Китай сделал экономическую колонизацию Африки, они внедрили в Африку зависимость, которая выгодна для Китая, но очень невыгодна для Африки. Они забрали у Африки возможность на более хорошее будущее. Это подчеркивает их практичность, и они то же самое делают сейчас в россии», - сообщил Юрий Ванетик.

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