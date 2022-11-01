В период с 21 по 27 октября 2022 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины составлено 144 протокола об админправонарушении и рассчитаны убытки на сумму 7,4 млн гривен за нарушение требований природоохранного законодательства.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции

Наиболее резонансное нарушение требований природоохранного законодательства зафиксировано в Тернопольской области, где государственные инспекторы произвели расчет убытков на сумму 644,2 тыс. гривен за незаконный лов рыбных ресурсов гражданином на территории гидрологического заказника местного значения «Залозецкий пруд» на территории Залозецкого поселкового совета Тернопольского района. Материалы дела направлены правоохранителям.

Кроме того, в Закарпатской области, в рамках уголовного производства, Инспекцией Закарпатской области произведен расчет убытков на сумму свыше 5,4 млн гривен в результате незаконной рубки на территории Черноголевского лесничества ГП «Великоберезнянское лесное хозяйство» общей площадью 5 га. Специалистами Госэкоинспекции направлен иск в Ужгородский горрайонный суд и материалы дела направлены в территориальное Управление ДБР в г. Львов.