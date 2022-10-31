В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022, российские войска захватили все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, расположенные на Херсонщине.

оккупанты получили контроль над этими объектами, чтобы осуществлять водоснабжение в Крым, а если простыми словами - оккупанты начали воровать нашу воду для своих нужд!

Так, враг 27 февраля разрушил дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала, чем повлек за собой неконтролируемую утечку воды из Каховского водохранилища через Северо-Крымский канал.

410 млн м3 воды на сумму почти 15,5 млрд гривен утекло в Крым через Северо-Крымский канал в результате разрушения оккупантами дамбы Каховского водохранилища.

С целью привлечения государства-агрессора к ответственности и последующих репараций, специалистами Госэкоинспекции специально разработана Методика определения ущерба, причиненного вследствие загрязнения и/или засорения вод, самовольного пользования водными ресурсами, которая 2 сентября 2022 вступила в силу.

Отмечаем, что такими действиями hоссия наносит колоссальный ущерб окружающей среде и природным ресурсам нашего государства!