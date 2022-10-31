В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022, российские войска захватили все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, расположенные на Херсонщине.
оккупанты получили контроль над этими объектами, чтобы осуществлять водоснабжение в Крым, а если простыми словами - оккупанты начали воровать нашу воду для своих нужд!
Так, враг 27 февраля разрушил дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала, чем повлек за собой неконтролируемую утечку воды из Каховского водохранилища через Северо-Крымский канал.
410 млн м3 воды на сумму почти 15,5 млрд гривен утекло в Крым через Северо-Крымский канал в результате разрушения оккупантами дамбы Каховского водохранилища.
С целью привлечения государства-агрессора к ответственности и последующих репараций, специалистами Госэкоинспекции специально разработана Методика определения ущерба, причиненного вследствие загрязнения и/или засорения вод, самовольного пользования водными ресурсами, которая 2 сентября 2022 вступила в силу.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Евгений Кот из "Україна має талант" обратил внимание на странность с отъездом Ямы из страны: "В 5:30 утра у нас..."
Резко подскочил: курс доллара отреагировал на ракетную атаку, новые цифры
Обломки разлетелись на 200 метров: таинственный взрыв прогремел на российском аэродроме
Шоптенко из "Танців зі зірками" поразила украинцев словами своего сына: "Это значит, что..."
Отмечаем, что такими действиями hоссия наносит колоссальный ущерб окружающей среде и природным ресурсам нашего государства!