Об этом он рассказал на своем канале.

«Очень много задач может решать Ксения Собчак как оппозиционер в Европе. И для Кремля сейчас очень важно иметь людей, которые будут влиять на общественное мнение в Европе, в том числе и на мнение политиков, и правозащитных организаций, и на мнение простых жителей, для которых Ксения Собчак – это довольно такой серьезный рупор», - отметил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, если Ксения Собчак, которая недавно выехала в Европу, начнет там развивать бурную деятельность, касаться вопросов санкций, плохих и хороших русских, вопроса въезда россиян в Европу, то станет очевидно, что она выполняет чьи-то указания с россии.

«Если она будет эти темы поднимать и активно, скажем так, врежется в европейскую повестку, то значит, Ксюшу нагрузили дополнительными задачами, и она поехала их туда (в Европу – Ред.) решать», - заявил Борис Тизенгаузен.

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