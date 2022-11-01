Главный инструктор и основатель Центра подготовки операторов БПЛА «Крук» Антон Фролов сообщил, что для производства дронов необходимы донаты и инвестиции.
Об этом он рассказал на канале «Разные люди».
«Нам нужно понимать, что эти дроны могут выполнять одни функции. Но чтобы улететь дальше, увидеть больше, нам уже нужны самолеты, самолетного типа дроны. И вот там наши технологии, наши талантливые мастера могут сделать так, чтобы мы выигрывали эту гонку за технологиями», - сообщил Антон Фролов.
По словам инструктора, сейчас нет смысла в Украине налаживать массовое производство обычных дронов. Необходимо производить другие дроны, более мощные. Антон Фролов подчеркнул, что в Украине есть для этого необходимые технологии, есть конструкторы, которые могут этим заниматься, но на это все необходимы донаты и инвестиции.
«Нам эти донаты нужны, потому что нам нужно это учить. Любой дрон – это расходный материал, они теряются. Каждый его полет может быть последним, даже первый полет дрона может быть последним», - заявил Антон Фролов.
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