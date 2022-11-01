Военный 204 батальона ВСУ и оператор дронов Юрий Минзов сообщил, что квадрокоптеры создают дополнительное морально-психологическое давление на врага.

Об этом он рассказал на канале «Разные люди».

«Я бы всю авиацию военную, эту дронную разделил бы по способу применения на два вида: это разведка, корректировка и ударные птички. Ударные птички – это преимущественно сброс разного вида взрывчатых элементов: фугасные, осколочные, термобарические и т.д.», - сообщил Юрий Минзов.

По словам военного, не нужно еще игнорировать морально-психологическое давление на врага, которое создают квадрокоптеры. Как подчеркнул Юрий Минзов, оккупанты очень боятся квадрокоптеров, ведь никогда точно не знают, что на них и откуда упадет. Даже просто летать и не сбрасывать мины очень эффективно, ведь психика такого напряжения не выдерживает.

«Ну если в этот момент ему (оккупанту – Ред.) еще подкинуть правильную визитку с номером телефона, чтобы остаться живым, я думаю, что многие воспользуются этим», - добавил Юрий Минзов.

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