Пока на фронте лучшие сыновья и дочери Украины проливают кровь за свободу, независимость и существование нашей страны, мы должны сделать все, чтобы наказать тех, кто планомерно все эти годы уничтожал в нашем тылу то, за что сегодня мы отдаем жизнь.

Пишет сайт my.ua.



Украинская политическая традиция – договариваться. Договариваться с олигархами, договариваться с коррупционерами и предателями, договариваться хоть с чёртом лысым. Договариваться не в интересах людей и народа, а преследуя собственные корыстные цели – обогащение и сохранение власти. При Кравчуке Украина договорилась об отказе от ядерного оружия, при Кучме – в Украине стало популярно договариваться с олигархами, при Януковиче Украина договаривалась стать вассалом России, при Порошенко – Украина стала дойной коровой для коррупционеров и пророссийских сил.

Предыдущий президент, как никто другой, умел договариваться. На всех руководящих должностях были свои люди, которые контролировали буквально каждую область управления государством, пока на каналах экспрезидента набивали себе рейтинги и готовили плацдарм для вторжения России в Украину пророссийские силы из крыла «ОПЗЖ». Пленки Порошенко-Медведчука, оффшорные сделки, ботофермы, «торговля на крови», свиноводы и мальдивские турне. Это лишь незначительная часть громких скандалов во время президентства Порошенко. Главной проблемой остается то, что единицы из коррупционеров предателей получили приговоры или находятся под следствием. А, как известно, безнаказанное зло всегда возвращается. Сильнее.

Громкой новостью стало недавнее подозрение НАБУ бывшему народному депутату от БПП Александру Грановскому за организацию коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе. Эксдиректор НАБУ Артем Сытник в интервью изданию "Украинская правда" называл Грановского "куратором президента в судах и прокуратуре" .

Новости о начале уголовного преследования предшественников не могут не радовать украинских граждан, так стремящихся к справедливости. Хотя бы потому, что все сегодняшние схемы и сделки являются продолжением вчерашних преступных деяний. Фамилия Грановского, которому НАБУ выдвинула подозрение, тесно связана с другими «бизнес-партнерами» и друзьями Порошенко – Гладковским (Свинарчуком), Кононенко, Мартыненко, Березенко...

Где сейчас все эти «патриоты» и «пуляволобы»? Где эти мастера обогащения из государственного бюджета? Прикрываясь гуманитаркой и волонтерством, пытаются отбелить украденное годами? Прячутся за границей или может на фронте? Наверняка продолжают вносить свою лепту в непрекращающийся грабеж украинского народа, потому что жить иначе они не умеют. Достаточно вспомнить, чем традиционно промышлял тот же «теневой куратор схем в энергетике», как его в интервью «Новое время» назвал Геннадий Корбан, Игорь Кононенко. Многие издания, в частности Kyiv Post, писали об организации и сопровождении Игорем Кононенко сомнительной торговли углем с оккупированными в 2014 году украинскими территориями. На этих схемах сообщники отщипывали по $20 000 с каждой тонны угля.

По словам Геннадия Корбана, компании «Центрэнерго», Одесский припортовый, «Укртранснефть», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и Нацкомиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг зависели и платили коррупционную ренту Игорю Кононенко. Постоянный партнер Петра Порошенко во всех бизнесах от Укрпроминвеста до Кузницы на Рыболовном. Неоднократный обладатель титула «главного рейдера всей страны» достаточно вспомнить ту же «Укртранснафту». Кононенко стал одним из самых влиятельных политических аферистов и большим любителем завладения чужой недвижимостью.

Расследование программы Радио Свобода «Схемы» разоблачило сделку, по которой гектар элитной земли в столице Киевсовет безвозмездно передал в собственность структуре, связанной с Петром Порошенко и первым заместителем председателя его фракции в парламенте Игорем Кононенко. По данным журналистов-расследователей, от такого «подарка» столичный бюджет недополучил более 25 млн долларов . За два года предприятие, которое занимается судостроением, приобрело две тысячи тонн сыра и более двухсот тонн сухого молока. В материале говорится, что на этой схеме «друзьям-бизнесменам» удалось уклониться и оптимизировать как минимум 13 млн грн налогов.

Экспредседатель СБУ Валентин Наливайченко в 2015 году потребовал расследовать обнародованные им факты о якобы отмывании через оффшорные компании похищенных из государственного бюджета Украины средств. Об этом писало BBC. Как известно, на заседании комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции Валентин Наливайченко утверждал о причастности к этим действиям заместителя председателя фракции блока Петра Порошенко Игоря Кононенко.

Личность Кононенко невероятно показательна в контексте важности наказания для всех предшественников. Не может быть, чтобы он остановился в своей деятельности криминального характера. Возможно, продолжает использовать по-прежнему партийные структуры на местах и ​​в регионах. Наверное, активно прессует депутатов местных советов для принятия заведомо неправомерных решений.

Совершенно неплохое мнение и подсказка для высококомпетентных антикоррупционных органов – проверить деятельность партийных структур предыдущей власти по отжиму чужой собственности. Ибо «вдруг», несмотря на войну, происходит массовое завладение землями и недвижимостью из-за принятия неправомерных решений сессиями местных советов. И главную скрипку в этом танце ограбления и воровства играют депутаты от конкретной партийной структуры.

Уголовное нутро «грановских-свиноводов-кононенко» не меняется. Особенно если не было наказания за предыдущие преступления. Особенно если криминальная деятельность прикрывается какой-то политической силой. Особенно если вся эта псевдополитическая сила создавалась именно для совершения уголовных преступлений. Да, все это необходимо доказать-расследовать-осудить. Нужно. Необходимо направить на эти расследования людей, средства и желание работать во благо Украинского Народа.

Запрос на справедливость может и должен быть удовлетворен. Справедливости как равенства перед Законом. Все это в руках сегодняшних служителей закона. Все это в пользу политических лидеров сегодня. Все это в пользу нас всех живущих в этой стране, а также всех, кто неразрывно связал с ней свою судьбу и жизнь.

Справедливые приговоры коррупционерам предателям должны стать показательной расплатой за их действия против Украины и украинцев. То, где наша страна находится сегодня, – прямое следствие того, где мы были вчера. И пока на фронте лучшие сыновья и дочери Украины проливают кровь за свободу, независимость и существование нашей страны, мы должны сделать все, чтобы наказать тех, кто планомерно все эти годы уничтожал в нашем тылу то, за что сегодня мы отдаем жизнь.