Политолог Вадим Карасёв рассказал, что ядерные учения Запада и россии это сигналы для сдерживания.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Это сдерживающие сигналы, потому что одновременно идут ещё и учения НАТО с использованием ядерных сил. Это такой обмен сигналами «У нас тоже есть ядерные силы», - отметил Вадим Карасёв.

По словам эксперта, россия решила провести внеплановые ядерные учения, чтобы в очередной раз «поиграть мышцами» перед Западом.

«Это ещё могут быть сигналы для торга, потому что дело идёт к зиме и многие в мире, и в том числе и в россии хотят, чтобы войну заморозили либо установить перемирие или же в лучшем случае мир», - подчеркнул Вадим Карасёв.

Как отметил политолог, российское правительство не было готов к длительной войне, поэтому пытается начать договариваться об окончании войны.

Как сообщала Politeka, нардеп Александр Качура сообщил, способны ли россияне на подрыв Каховской ГЭС.

Также Politeka публиковала слова Михаила Шейтельмана: Мы – миротворцы, потому что мы хотим разрушить российскую федерацию, эту империю войны.





