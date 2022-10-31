Политолог Вадим Карасёв рассказал, что ядерные учения Запада и россии это сигналы для сдерживания.
Об этом он рассказал в своём блоге.
«Это сдерживающие сигналы, потому что одновременно идут ещё и учения НАТО с использованием ядерных сил. Это такой обмен сигналами «У нас тоже есть ядерные силы», - отметил Вадим Карасёв.
По словам эксперта, россия решила провести внеплановые ядерные учения, чтобы в очередной раз «поиграть мышцами» перед Западом.
«Это ещё могут быть сигналы для торга, потому что дело идёт к зиме и многие в мире, и в том числе и в россии хотят, чтобы войну заморозили либо установить перемирие или же в лучшем случае мир», - подчеркнул Вадим Карасёв.
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Как отметил политолог, российское правительство не было готов к длительной войне, поэтому пытается начать договариваться об окончании войны.
Как сообщала Politeka, нардеп Александр Качура сообщил, способны ли россияне на подрыв Каховской ГЭС.
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