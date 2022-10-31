Публицист Анатолий Якименко сообщил, что в Европе сейчас живут по доктрине мультикультурализма.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Когда мы говорим о реальности, реальность формируют мыслители, интеллектуалы и философы. А дипломаты, технократы или какие-то менеджеры среднего звена вообще не работают с реальностью и не могут понять вообще, ни где они находятся, ни что вокруг них и откуда это все пошло», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, европейцы сейчас живут по правилам доктрины, сформированной послевоенными интеллектуалами и политиками Европы. С одной стороны, как отметил Анатолий Якименко, это были французские постмодернисты, а с другой – политики, в частности Шарль де Голль и Альчиде де Гаспери.

«Они пытались сформировать единую Европу, освободиться от национализма. И, по существу, политика мультикультурализма, которая не предполагала такого понятия как наш и свой, была положена в основу», - заявил Анатолий Якименко.

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