Об этом он рассказал на своем канале.
«На уровне власти это было закреплено, и я абсолютно это поддерживаю, это решение о том, что никаких переговоров с этим президентом (путиным – Ред.) быть не может. Возможно, будет какое-то правительство новое после развала россии, с которым можно будет говорить, но это уже после освобождения всех территорий», - сообщил Александр Качура.
По словам народного депутата, в первые месяцы войны еще некоторые украинцы, может, и думали, что переговоры целесообразны, однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Как отметил Александр Качура, сейчас более 90% украинских граждан убеждены, что нужно освобождать территории без всяких уступок и переговоров.
«Любая война заканчивается дипломатией, но мы сейчас освобождаем военным путем свои территории, и россия проигрывает. Нам не нужны никакие переговоры», – сообщил Александр Качура.
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