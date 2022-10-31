Народный депутат Александр Качура сообщил, что сейчас большинство украинцев считают, что никаких переговоров с россией быть не может.

Об этом он рассказал на своем канале.

«На уровне власти это было закреплено, и я абсолютно это поддерживаю, это решение о том, что никаких переговоров с этим президентом (путиным – Ред.) быть не может. Возможно, будет какое-то правительство новое после развала россии, с которым можно будет говорить, но это уже после освобождения всех территорий», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, в первые месяцы войны еще некоторые украинцы, может, и думали, что переговоры целесообразны, однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Как отметил Александр Качура, сейчас более 90% украинских граждан убеждены, что нужно освобождать территории без всяких уступок и переговоров.

«Любая война заканчивается дипломатией, но мы сейчас освобождаем военным путем свои территории, и россия проигрывает. Нам не нужны никакие переговоры», – сообщил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, в ООН отреагировали на очередные басни россиян: «Совету Безопасности больше нечем заняться?».

Также Politeka сообщала, что Кулеба отреагировал на новые попытки россиян провести переговоры: «Никто не должен этим обманываться».





