Об этом он рассказал на своем канале.

«Давайте подумаем логично. От Каховской ГЭС зависят и поставки воды в Крым, и функционирование Запорожской атомной станции. Даже если они (русские – Ред.) будут взрывать ее, то это будет не полное уничтожение. Они, например, для того чтобы замедлить контрнаступление, могут частично ее разрушить. Но думаю, им это не выгодно», – сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, не нужно исключать возможность подрыва Каховской ГЭС, учитывая, что россия – страна-террорист, во главе которой сидит безумный путин. Александр Качура подчеркнул, что все сценарии необходимо просчитать и к любому действию россии нужно быть готовыми.

«Самое главное, что мы должны понимать, это то, что наша ценность главная в Украине – это жизнь людей, это жизнь военнослужащих, это жизнь украинских граждан, которые там (в Херсоне – Ред.) находятся. И даже когда нам хочется, чтобы уже завтра освободили какой-то город или какую-то область, нужно этот приоритет в первую очередь учитывать», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, в ООН отреагировали на очередные басни россиян: «Совету Безопасности больше нечем заняться?».

Также Politeka сообщала, что Кулеба отреагировал на новые попытки россиян провести переговоры: «Никто не должен этим обманываться».