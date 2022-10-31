Главный инструктор и основатель Центра подготовки операторов БПЛА «Крук» Антон Фролов рассказал, что сегодня у Украины достаточное количество дронов и ВСУ наращивают обороты.

Об этом он рассказал в программе «Азбука войны».

«Сегодня мы все видим, что эта война – это война дронов. Если бы дроны были в каждом подразделении, это была бы классная история», - заявляет Антон Фролов.

По словам гостя программы, они пытаются сделать так, чтобы, кроме уже имеющихся дронов, были и пилоты, потому что они наращивают обороты, чтобы выпускать как можно больше профессиональных операторов дронов. Как он отмечает, в общем жизнь дрона в начале активной фазы была 3-5 минут, потому что никто не мог им управлять в условиях боевых действий, когда против тебя действуют разные системы и разные устройства.

«Мы не можем говорить такое, но сегодня, как вы понимаете, появились другие возможности и другие технологии, другие дроны и т.д. Я не могу сейчас сказать, какое количество дронов находится на вооружении у орков и какое у нас, но у нас их достаточно», - подчеркивает Антон Фролов.

К тому же, отмечает он, первоочередным оружием солдата является его мозг, какое бы то ни было крепкое оружие. Как объясняет инструктор, все зависит от того, как ты принимаешь решение в конкретной ситуации, насколько профессионально выполняешь поставленную задачу именно это определяет и результат.

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