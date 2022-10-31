Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, объективно ситуация очень тяжелая. Он рассказывает, что уже была соответствующая встреча в Офисе президента, Тимошенко и заместитель ОП проводили совещание с Укрэнерго, с головами облэнерго, с головой ДТЭК и определили, что действительно сегодня нужно сделать сооружения, которые будут защищать центральные трансформаторные станции.

«В общем, ситуация сложная. Дело в том, что удалось стране оккупантов, российской федерации неплохо запустить эти ракеты, и нанесли они, конечно, для гражданской инфраструктуры, критической инфраструктуры огромный урон. Сегодня уже насчитано 17 миллиардов ущерба от ДТЭК, только от них. Поэтому люди должны понять, что это не происходит по желанию облэнерго», - объясняет Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, есть диспетчер в облэнерго, есть диспетчер в Укрэнерго, они видят на табло, какие линии где перегружены. Например, продолжает он, диспетчер с Укрэнерго дает команду потушить какой-то район, диспетчер в облэнерго, соответственно, отключает. То есть, констатирует эксперт, это не происходит по желанию какого-то руководителя ДТЭК, это связано с объективной ситуацией, с перегрузками.

Как сообщала Politeka, в Генштабе предупредили об угрозе со стороны беларуси, ситуация накаляется.

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