Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Например, мы сегодня разработали график, что у нас есть какой-то район, который нужно отключить. Если он закольцован, к примеру, с подстанцией, а на этой подстанции идет перегруз, то приходит от Укрэнерго приказ и через 15 минут они обязаны выключить электричество. Поэтому сегодня тот график, который есть, может постоянно меняться, и мы должны быть готовы», - объясняет Георгий Биркадзе.

В частности, отмечает он, если ТЕЦ на Троещине повреждена и работает в аварийном режиме, то отключений на Троещине будет больше всего, а в других районах – меньше, поскольку они в другой цепочке. Тем не менее, констатирует эксперт, это не значит, что отключений в других районах не будет.

Так что, подчеркивает он, люди должны с пониманием относится к сегодняшним отключениям. К тому же, добавляет эксперт, поблажок нет ни к кому, что кому-то включают, а кому-то отключают свет, все распределено, есть график.

«Отключения есть везде, по всей Украине. Где-то есть больше, где-то меньше. Где были нанесены атаки больше и разрушена инфраструктура больше, там и отключений больше», - заключает Георгий Биркадзе.

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