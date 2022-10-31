Об этом он рассказал в своем блоге.
«Кто берет в плен российских солдат, кормит их, поит, одевает, лечит и поступает с ними милосердно, те, кто стреляет сегодня по российским военным в Крыму, но не стреляет по мирных жителях – это и есть украинское милосердие. Поэтому блаженны милосердные, ибо они будут помилованы. Я считаю, что одно из преимуществ Украины в том, что мы ведем себя милосердно, соблюдаем правила войны», - объясняет Михаил Шейтельман.
Также он отмечает, что украинские военные сегодня и самые кроткие: хотя люди 8 месяцев на фронте, многие живут в окопах, воюют, подвергают свою жизнь опасности, многие погибли, больше 10 тысяч человек, согласно данным Генштаба, но мы не слышим ни жалоб, ни плачи.
Кроме того, политтехнолог высоко оценивает и простых украинцев в этой войне, которые не на фронте, но в тылу показывают свой дух. В частности, объясняет он, много украинцев сегодня сидят без электричества. С другой стороны, рассуждает эксперт, можно было сдаться на милость бездуховной россии и отказаться от свободы, но нет, никто не сдался, поэтому именно народу Украины сегодня принадлежит Царство небесное.
«Мы – миротворцы, потому что мы хотим разрушить российскую федерацию, эту империю войны, чтобы наступил мир на нашем континенте как минимум. Желательно на всей планете, но за всю планету мы не в ответе. Но чтобы в Европе навсегда наступил мир, когда мы победим этого врага, уничтожим это террористическое государство, российскую федерацию. Поэтому мы и есть настоящие миротворцы», - заключает Михаил Шейтельман.
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