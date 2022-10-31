Политолог Руслан Бизяев рассказал, с чего начался танковый скандал вокруг Польши и как она собиралась оплатить свое перевооружение при отсутствии бюджета.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По словам эксперта, эта история началась еще в январе 2022 года, когда Конгресс Соединенных Штатов Америки дал разрешение на поставку в Польшу 400 танков M1 Abrams. Соглашение стоило, отмечает он, почти 8 миллиардов долларов, но Польша не могла их сразу заплатить, зато пообещала заплатить из того, что выделит ей европейский ковидный фонд. Далее, рассказывает политолог, россия вторглась в Украину, а Польша поставила нам 184 танка.

«Но проблема остается: Польше нужны танки. Польша резервирует уже не 400, а 250 танков Abrams. А деньги? – спрашивают в Вашингтоне. Ответ Варшавы, перефразируя неоклассика, звучит так: «Денег нет, но вы держитесь», – объясняет Руслан Бизяев.

Как он рассказывает, Польша сослалась на то, что получит репарации от Германии за Вторую мировую войну, на что в Вашингтоне улыбнулись, но танков не дали. После этого, продолжает эксперт, Польша обратилась в Южную Корею, пообещав заплатить 40 миллиардов ковидных и 3 миллиарда на развитие демократии, но проблема с отсутствием бюджета осталась.

Ни Макрон, ни Шольц этих денег не дали. И в следующем году поляки получат 18 танков и примерно 12 САУ. Затем нужно будет их производить. Они же договорились так: часть танков производит Южная Корея, часть танков мы собираем у собя. Но нет бюджета», - заключает Руслан Бизяев.

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