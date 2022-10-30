Настю Каменских захлестнула ностальгия и она опубликовала видео с воспоминаниями о летнем гастрольном туре. На кадрах команда звезды веселится в автобусе, проводит репетиции и т.д.
Об этом пишет сайт Клатч.
"Это были бесконечные переезды и перелеты - за считанные дни, а то и часы мы переносились из одного конца страны в другой и наоборот",- сказано в подписи к видео.
Настя подбадривает свою команду и всячески пытается поднять настроение: "Мы живы!", "Смотри, как я заряжена!", "Пожалуйста, давайте все выспимся, у нас завтра снова еще один концерт".
Знаменитость добавила, что жесткий график ее выматывал, ведь времени на отдых практически не было.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
СМИ сообщают о смерти командующего войсками оккупантов: оказался на дне реки в Москве
Развод Остапчука и Горняк, у звезд была совместная недвижимость: "Кристина достроит..."
Пополнение в семье Гросу, звезда показала малыша: "Угадайте, как назвали..."
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
"Думаю, вы понимаете, что такое "уставать" в дороге. А еще саундчеки, репетиции, примерки в гостиницах. ( ... ) Время, когда главным развлечением стал сбор и разбор чемодана и сон",- шутит NK.
"Да, гастрольное время разное, местами непростое. Но незабываемое, насыщенное, захватывающее, особенное", - заключает певица и благодарит фанатов за заряд энергии, любовь и живые эмоции на концертах.
Поклонники Каменских оставили множество комментариев под роликом: "Как же это реально тяжело, быть вечно в пути, постоянная суета, все это выматывает! Срочно нужен полноценный отдых", "Настя,ты лучшая.Я понимаю,что значит быть артистом", "Вспоминается чувство приятной усталости)) когда трудно, но в удовольствие".
Популярная украинская певица Настя Каменских активно развивает свои странички в социальных сетях. Знаменитость регулярно публикует фотографии и видеоролики, в которых рассказывает о своей творческой и личной жизни.