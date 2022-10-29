Политолог и директор Института украинской политики Константин Бондаренко сообщил, что любое воюющее государство пытается создать благоприятную информационную среду в мире.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Современная война во многом формируется телевизором. Не только телевизором, но и социальными сетями, средствами массовой информации в целом. То есть современная война на 50% происходит в информационном пространстве. И понятно, что задача любого государства или любой корпорации, которая включилась в войну, создать определенный фон и максимально эффективно распространить свою позицию», - сообщил Константин Бондаренко.

По словам политолога, во многом благодаря информационной политике государства формируют отношение мира к войне. Константин Бондаренко подчеркнул, что главное задание в информационном поле – создать благоприятную информационную среду в мире, в лагере врага и непосредственно в своем государстве.

«Современное общество живет не смыслами, а лозунгами. И правильно подобранные лозунги, правильно подобранные образы, аллегории, картинки формируют соответствующее настроение», - заявил Константин Бондаренко.

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