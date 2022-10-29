Политолог и журналист Святослав Вышинский сообщил, что россия пытается договариваться с Украиной и Западом.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В конечном итоге рано или поздно в российском обществе установится новый общественный консенсус, который будет характеризоваться как усталость от войны. Это усилит позиции либералов и людей, которые будут желать как можно более скорого выхода россии из этой военной авантюры», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам политолога, россия понимает, что ее поражение в войне уже близко, поэтому российские политические элиты пытаются договариваться с Украиной и Западом. Как отметил Святослав Вышинский, россия понимает, что продолжение войны приведет к социальной обструкции внутри страны, будет падать рейтинг власти и будут расти пацифистские настроения.

«Россия не готова принимать тяжелые решения ради военной авантюры в Украине, причины и цели которой большинству российских граждан совершенно не понятны», - заявил Святослав Вышинский.

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