Эксперты обсудили в деталях, как в свое время российские агенты пытались лишить Леонида Кучмы власти – поменять "днепропетровских" на "донецких".

Российский диктатор Владимир Путин пытался взять Украину под свой контроль с помощью "ФСБ". Во время эфира у журналиста Юрия Романенко эксперт Владислав Оленченко раскрыл детали операции "относительно отстранения Леонида Кучмы от власти".

Об этом говорили общественный активист, предприниматель и эксперт по вопросам управления Владислав Оленченко с журналистом Юрием Романенко. Их разговор уже доступен в сети YouTube.

"Малая группа, ФСБшна эта клика – путин, которая искусно сыграла в игру по перехвату у Ельцина (первый президент РФ – ред.), из-за своего ставленника, и которая, как только завели путина, ФСБ взорвали своих же людей в домах. Путин сообщил, что "мочить всех в сортире", потом Ельцин устал, и очевидно можно проводить выборы. Разумеется, за кого проголосуют одичавшие в 90-х годах российские избиратели", - рассказывает Оленченко.

Позже эксперт рассказал, как путинские люди выполняли задачи в Украине.

"Группа ФСБшна играла в Украине, как они Кучму (Леонид Кучма, тогда президент Украины – ред.) брали за кукан. Ставится цель – берем под контроль Украину, кассетный скандал, кольчужный скандал, Кучма нерукоподается на Западе, агент Юра Луценко из комсомольцев стал вождем уличного протеста, вводит акцию "Украина без Кучмы". Кучма понял, что если так пойдет, то ему будет конец. Рука помощи была подана из Москвы, при условии - вот тебе Медведчук в администрацию, ты там виски пей, никуда не лазь , Медведчук все сделает. Что сделал Медведчук? Донецкая бригада, которая там зачищала, выдвинула Януковича. И сказали, что он будет президентом", - добавил Оленченко.