Известный украинский политолог Юрий Романенко рассказал, как руководство "Нафтогаза" во время войны выплачивает себе премии. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Юрий Романенко отметил, что руководство "Нефтегаза" даже во время полномасштабной войны находит возможность выплачивать себе огромные премии. Происходит это за счет сокращения премий низшего звена менеджмента.

"В руководстве "Нафтогаза" долгое время думали, как выплатить себе гигантские премии по итогам прошлого года. Война накладывает ограничения дерибан. По крайней мере, на его обоснование. Думали несколько месяцев и приняли "Соломоново" решение – урезали премии на 50% низшем звене менеджмента, которое тянет всю основную и черновую работу", - отметил он.

"Из этих 50% выплатили 30%. А освободившиеся суммы пошли вверх. Так можно сказать, что и в бюджет компании не полезли, и сэкономили. "Нафтогаз", как и "Укроборонпром", нужно разогнать вместе со всей шоблой, которая годами пилит бабло и ничего не делает", - добавил Романенко.

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