Предприниматель и эксперт по вопросам систем управления Владислав Оленченко сообщил, что нужны СМИ, чтобы объединить украинцев вокруг одной идеи.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Мы упираемся в такое понятие как система ценностей, понятие этики, понятие социокультурных архетипов, матриц, которые садятся в той или иной степени на любого человека. То есть мы же в каком-то смысле романтики, которые делают революцию. И наш морально-этический императив говорит, что неужели человеку не хочется сделать нечто великое», - сообщил Владислав Оленченко.

По словам предпринимателя, чтобы 40 миллионов украинцев объединились вокруг одной идеи и что-нибудь начали ради нее делать, нужен кто-то, кто их организует. Владислав Оленченко подчеркнул, что это непростая задача. Для этого должен появиться кто-то, кто возьмется за эту работу.

«Чтобы эти 40 миллионов украинцев вышли хотя бы на плюс-минус согласованное представление о том, что же они хотят и как они будут этого желаемого достигать, необходимы СМИ», - заявил Владислав Оленченко.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.

Также Politeka сообщала, что Александр Новохатский рассказал, что сейчас идеальные условия, которые заставляют ценить людей, которые что-то умеют делать.





