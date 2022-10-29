Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Мы упираемся в такое понятие как система ценностей, понятие этики, понятие социокультурных архетипов, матриц, которые садятся в той или иной степени на любого человека. То есть мы же в каком-то смысле романтики, которые делают революцию. И наш морально-этический императив говорит, что неужели человеку не хочется сделать нечто великое», - сообщил Владислав Оленченко.
По словам предпринимателя, чтобы 40 миллионов украинцев объединились вокруг одной идеи и что-нибудь начали ради нее делать, нужен кто-то, кто их организует. Владислав Оленченко подчеркнул, что это непростая задача. Для этого должен появиться кто-то, кто возьмется за эту работу.
«Чтобы эти 40 миллионов украинцев вышли хотя бы на плюс-минус согласованное представление о том, что же они хотят и как они будут этого желаемого достигать, необходимы СМИ», - заявил Владислав Оленченко.
Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.
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Также Politeka сообщала, что Александр Новохатский рассказал, что сейчас идеальные условия, которые заставляют ценить людей, которые что-то умеют делать.