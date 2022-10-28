Об этом он рассказал на своем канале.

«У россиян действительно заканчиваются ракеты, они поэтому сейчас перешли на дроны, на закупку не только «Шахидов», но и других видов дронов. Закупают они эти дроны партиям по 300 штук. Первая партия уже закончилась, вот теперь пошла в расход вторая партия дронов. Всего россияне заказали 1700 дронов у Ирана, то есть эти дроны еще должны приехать в россию», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Израиль сейчас наносит удары по пунктам сборки дронов на территории Сирии, поэтому вполне возможно, что эти дроны россия вообще больше не получит. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, у россии осталось меньше половины ракет из всего запаса.

«Смена тактики – это вынужденная история. Именно Суровикин сейчас отвечает за ту тактику, которую сейчас применяет российская федерация. То есть они не бьют вообще по военным объектам и наносят удары исключительно по объектам критической инфраструктуры», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, россияне начали пугать мир «боевыми комарами»: постпред рф сделал безумное заявление в ООН.

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