Украинский политолог Алексей Буряченко рассказал, как сегодня государство и местное самоуправление должны справляться с энергетическими проблемами Украины.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Это будет самая сложная зима за всю историю Украины и без слова «может», потому что коронавирусная эпидемия никуда не делась, мировой экономический кризис и на это еще наложилась агрессия российской федерации», - констатирует Алексей Буряченко.

По его словам, причин для того, чтобы нынешняя зима была самой тяжелой, более, чем достаточно. К тому же, подчеркивает эксперт, последний фактор – война – форс-мажорный, его почти невозможно спрогнозировать или как-то максимально заранее купировать все негативные последствия.

«В любом случае война – это противостояние интеллектов, реакций, стратегирований. Враг оценивает, где у тебя слабые места, и бьет именно туда, он не будет бить, где ты силен, где ты сильный, где у тебя проблем нет. Поэтому форс-мажорные обстоятельства будут в любом случае», – объясняет Алексей Буряченко.

Как отмечает политолог, сегодня государство и местное самоуправление должны работать вместе и, прежде всего, по усилению сетей, это дорога с двусторонним движением. А в тех регионах, где часто прилетают российские ракеты, добавляет он, энергетики должны быстро устранять все проблемы. К тому же, добавляет гость программы, в прифронтовых громадаъ органы местного самоуправления должны понимать, куда потенциально может прилететь.

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