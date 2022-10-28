Состоялась встреча израильской делегации и моих друзей с руководством города Киева, сообщает депутат Киевсовета Георгий Зантарая.



Израильская делегация во главе с заместителем мэра города Ашдод Эли Нахт, Борисом Шульманом – основателем фонда Rebuild Ukraine и Григорием Бовсианниковым – генеральным директором компании мед туристов КГГА Николаем Поворозником, заместителем главы КГГА Валентином Мондриевским, заместителем городского головы – секретарем Киевского городского совета Владимиром Бондаренко, которой также рассказал об этом.



Результатом встречи была передача гуманитарной помощи, а именно 10 генераторов и 20 орудий. Помощь очень важна и актуальна, ведь практически каждый день страна и город получают удары по энергетической отрасли и устраняют последствия ударов.



Также во время встречи были обсуждены вопросы реабилитации военных и детей в израильских клиниках, в том числе безвозмездное протезирование конечностей, а также предоставление консультаций от израильских врачей по восстановлению физического и ментального здоровья жертв войны. Георгий Зантарайя вместе с руководством Киева встретился с делегацией израиля.



