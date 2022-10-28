Об этом он рассказал в блоге Олега Попенка.
«Пройдем. У нас более-менее хватает для населения. Да, со сниженной температурой, но замерзших городов с замерзшими людьми не будет, а с людьми, которые будут сидеть в теплых куртках, - будет. Не везде, но будет», - убежден Игорь Маскалевич.
По его словам, Украине хватит по минимуму для прохождению зимы, но этого хватит в том случае, если не будет критического воздействия на энергетическую инфраструктуру. То есть, объясняет гость программы, если завтра российская ракета прилетит в ТЕЦ-5, будут одни расклады, в ТЕЦ-4 – другие.
«Это вполне реально. У русских сейчас психоз. Когда я говорю, что может прилететь ракета в ТЕЦ, это не так страшно звучит как то, что путин уже раз 5 сказал, что они могут приметь что угодно, имея в виду ядерное оружие», - подчеркивает Игорь Маскалевич.
К тому же, добавляет он, уже были разбитые ТЕЦ: в Кременчуцкую ТЕЦ прилетало штук 15, наверное, если не 20 всяких крылатых ракет, Ахтырская разбита в дребезги, причем, по его мнению, даже без восстановления, Черниговская тяжело повреждена. Как отмечает гость программы, тяжелее всего может прийтись прифронтовым областям, это простая логика, по ним враг даже может бить чем-то легким.
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