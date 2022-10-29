Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Есть промышленная экология, которая не подчеркивает, что мы должны что-то защищать, кроме одного объекта. Она защищает человека, его безопасность, и она изучает всю окружающую среду исключительно с позиции, какие экосистемные ресурсы эта окружающая среда может предоставить человеку. Это очень антропоцентрическая дисциплина», - сообщил Владимир Гарковенко.

По словам научного консультанта, в основе философии защиты живой природы лежит стремление улучшить саму жизнь человека, а не животных. Потому что, как отметил Владимир Гарковенко, экосистемы, которые человек хочет защищать, они в результате дают ему экоресурсы, они его кормят, дают питьевую воду и энергию.

«Разница между людьми, нарабатывающими этот дискурс, и людьми, которые его потребляют, заключается в том, что люди, которые его потребляют, руководствуются нравственными мотивами. А люди, нарабатывающие эти смыслы, эту философию, они руководствуются экономическими показателями», – заявил Владимир Гарковенко.

Как писала ранее Politeka, Госэкоинспекция сообщила, что ущерб окружающей среде, причиненный вследствие загрязнения реки Ингулец, составил более 77 млн ​​гривен.

Также Politeka сообщала, что Госэкоинспекция заявила, что более 2,3 миллиона квадратных метров украинских земель засорено из-за вторжения рф.





