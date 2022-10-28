Российская агрессия в Украине разрушила 116 тыс. жилых домов – такие предварительные данные обнародовал Департамент жилищной политики и благоустройства Министерства развития общин и территорий. Вопрос о восстановлении домов, поврежденных во время боевых действий, имеет первостепенное значение. Его решение – одно из приоритетных направлений расширения сотрудничества Канады и Украины в области науки и образования. Лучшие студенты украинских вузов будут проходить стажировку и преддипломные проектные работы в ведущих компаниях Канады.

По предложению Посольства Украины в Канаде инициатива началась в двух университетах, наиболее пострадавших от войны – Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, которая была перемещена в Ивано-Франковск и Харьковскую государственную академию дизайна и искусств. На старте проекта из каждого вуза были выбраны два студента. В течение 8 недель они будут стажироваться в WZMH Architects – ведущей канадской студии архитектуры и дизайна, которая уже более 50 лет создает незаурядные проекты. Компания уже сейчас одной из первых приступила к разработке проектов по послевоенному восстановлению в Украине.

Моя цель стать главным архитектором проекта. И когда мне представилась возможность сотрудничать с канадской компанией я понял, что шанс, который приблизит меня к мечте” - рассказал Богдан Роговой, студент 4 курса Донбасской академии архитектуры.

Ведущие направления исследовательских и проектных преддипломных работ студентов – восстановление и реконструкция старого жилого фонда. В частности, панельных 9-этажек и «хрущевок», являющихся одними из наиболее распространенных типов жилых домов. Главный акцент программы – обмен опытом. Студенты получат доступ к ведущему опыту мирового уровня и адаптируют его к украинским реалиям. В то же время канадские специалисты смогут получить больше данных о типовой застройке городов Украины, архитектуре советского периода и переосмыслить ее. Такая синергия преследует цель создания действенных и экономически целесообразных архитектурных проектов, которые будут положены в основу возрождения городов после окончания войны.

"Пока я анализирую существующие проблемы застройки для людей с ограниченными возможностями и понимаю острую необходимость новых подходов в строительстве в дальнейшем восстановлении Украины" - рассказал Богдан Роговой, студент 4 курса Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

На первых этапах взаимодействие будет носить отдаленный характер, однако Зенон Радевич, руководитель WZMH Architects, надеется, что практиканты смогут стажироваться также в офисе компании в Торонто. Прохождение практики будет оплачиваться, студенты получат стипендию в размере $1500 CAD, а также привлечь финансирование для своих разработок.

"Нам даже платят за подготовку отчета – это вообще что-то удивительное, это добавляет еще больше мотивации работать" – отметила Ольга, студентка 4 курса Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Проект сотрудничества с вузами Украины рассчитан на три года. Однако господин Радевич отметил, что компания ориентируется на долгосрочную перспективу – 25 лет или даже больше. Он рассказал, что WZMH Architects преследует глобальную цель увеличить масштаб сотрудничества, создать международное содружество профильных учебных заведений, которые сотрудничали бы с научно-исследовательской лабораторией Sparkbird, являющейся инновационным центром компании. Пока это уже возможно с несколькими университетами из Канады, США, Ближнего Востока и Украины.



