Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Напомним, что в результате ракетного удара российских войск 14 сентября 2022 года было повреждено гидротехническое сооружение Карачуновского водохранилища на реке Ингулец в Кривом Роге Днепропетровской области.

В результате разрушения дамбы было вызвано затопление территорий и более 100 частных усадеб. По состоянию на утро 16.09.2022 г. утечка воды из водохранилища из-за разрушенного затвора была ликвидирована. Объем утечки воды составил 16 873 м3.

На месте чрезвычайного происшествия специалисты лаборатории Госэкоинспекции отобрали пробы воды для измерения показателей состава и свойств вод, и согласно Актам отбора установлено, что во время прорыва дамбы и неконтролируемой утечки воды произошло загрязнение г. Ингулец. В результате сброса загрязняющих веществ в водный объект с обратными водами, окружающей среде нашего государства нанесен ущерб на общую сумму более 77 млн ​​гривен.

Материалы расчета направлены правоохранителям и в Оперативный штаб Госэкоинспекции.