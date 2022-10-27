Начиная с 24 февраля, мы оказались в условиях, которые круто вернули жизнь каждого украинца. Большинство украинцев стали перед выбором «как жить дальше». Харьковчане не стали исключением, напротив, Харьковская область одна из первых приняла удар на себя. С первых дней образовалась команда единомышленников и неравнодушных людей, каждый день помогающих украинцам, оказавшимся в затруднительном положении. Февраль месяц 2022 показал, насколько мы дружны и смелы, отчаянны и не медля с принятием решений.

Редакция поинтересовалась, как работают волонтерские инициативы в Харькове и области, какие потребности есть у населения и как налажено сотрудничество с иностранными благотворителями. Кроме крупных проектов, работающих с властью и о которых много информации, не менее важны инициативы рядовых граждан, общественных организаций, малого и среднего бизнеса, которые ежедневно работают непосредственно с получателями помощи и иногда более гибко реагируют на нужды соседей.

Так, в марте месяце волонтеры Общественной организации «Молодежный совет Харьковской области» направили в Харьков первую машину с водой, продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, одеялами, подушками, лекарственными средствами. С этого началась деятельность волонтерской команды.

Представитель команды волонтеров «Khacare» Дмитрий Гринь подчеркнул: «Харьковщина стала одной из первых областей, которая приняла на себя тяжелый удар и является одним из наиболее пострадавших регионов Украины в результате войны. Потому было принято решение создать свою команду волонтеров. Каждый день команда работает во благо харьковчан. Поддержка больниц, госпиталей, ВСУ и каждого харьковчанина - наша главная задача. Команда уезжает на деоккупированные территории, чтобы доставить необходимое. С начала войны, украинцы объединились в великую, непобедимую нацию, у которых есть общая цель – защитить свой дом. Это еще раз доказывает, что наша нация, наша семья – единственная. Именно поэтому, лозунгом нашей команды стало – «С Украиной в сердце».

Фото: волонтеры Общественной организации Молодежный совет Харьковской области

Каждый день команда, не смотря на постоянные обстрелы, тревоги и угрозы жизни, продвигает страну до 100% победы, к светлому будущему государству и дарит украинцам счастливые улыбки и веру в лучшее. Команда состоит из личностей, занимающихся разными направлениями и сферами в жизни. Благодаря разнообразию волонтеров и их плодотворной работе – решаются любые вопросы, легко находится контакт с другими, постоянно обмен опытом, волонтеры развиваются и повышают уровень благотворительных организаций. Волонтеры отмечают, что когда видят искреннюю благодарность и подлинную поддержку, то осознают, что вся их волонтерская деятельность была сделана не зря.



