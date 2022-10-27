Начиная с 24 февраля, мы оказались в условиях, которые круто вернули жизнь каждого украинца. Большинство украинцев стали перед выбором «как жить дальше». Харьковчане не стали исключением, напротив, Харьковская область одна из первых приняла удар на себя. С первых дней образовалась команда единомышленников и неравнодушных людей, каждый день помогающих украинцам, оказавшимся в затруднительном положении. Февраль месяц 2022 показал, насколько мы дружны и смелы, отчаянны и не медля с принятием решений.
Редакция поинтересовалась, как работают волонтерские инициативы в Харькове и области, какие потребности есть у населения и как налажено сотрудничество с иностранными благотворителями. Кроме крупных проектов, работающих с властью и о которых много информации, не менее важны инициативы рядовых граждан, общественных организаций, малого и среднего бизнеса, которые ежедневно работают непосредственно с получателями помощи и иногда более гибко реагируют на нужды соседей.
Так, в марте месяце волонтеры Общественной организации «Молодежный совет Харьковской области» направили в Харьков первую машину с водой, продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, одеялами, подушками, лекарственными средствами. С этого началась деятельность волонтерской команды.
Волонтер Общественной организации «Молодежный совет Харьковской области» Сергей Бизикин вспоминает: «С первых дней я и другие волонтеры присоединились к работе. Разработали стратегию, как мы можем помогать людям. Первоначально мы помогали людям, которые были в затруднительном положении, не имели возможности купить себе самое необходимое. Первые месяцы в Харькове стояли в очередях за продуктами по 5-7 часов, прилавки были почти пустые. Продукты не всегда могли довезти до Харьковщины из-за обстрелов» .
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Благодаря Fundacja Folkowisko, Stowarzyszenie Folkowisko волонтерский центр начал оказывать гуманитарную помощь на постоянной основе для жителей Харьковщины. Представители фонда Martin Piotrowski и Мария Неронская преданно помогают харьковчанам. В настоящее время фонд направляет LifeBoxy (коробки с продуктами и средствами гигиены) для жителей Харьковщины.
Какие результаты работы?
Через 8 месяцев волонтеры с отвагой и человечностью выполнили уже огромный объем благотворительной деятельности. За это время успели:
- Найти, транспортировать и оказать гуманитарную помощь в разные уголки Харькова и Харьковской области;
- Поддержать ВСУ, передавая непобедимой армии 9 боевых авто, необходим военный инвентарь, горючее, еду и прочее.
- Провести творческие мероприятия вместе с нашими артистами для украинцев и воинов света;
- Помочь пожилым соотечественникам чувствовать себя нужными;
- Оказать гуманитарную помощь медицинским учреждениям, хосписам, детским домам;
- Защитить счастливое детство маленьких украинцев, снабдив их всем необходимым;
- Сотрудничать с другими фондами;
- Непрерывно поддерживать внутри перемещенных лиц;
- держать тесный контакт в сфере помощи с другими странами.
Медицинское оборудование для людей
Одним из достижений волонтеров Благотворительной организации «Забота о Харькове», Благотворительной организации «Забота о Украине», Общественной организации «Молодежный совет Харьковской области» и Общественного союза «1-ый Харьковский гуманитарный Хаб» является доставка в медицинские учреждения Харькова наркозных станций и медицинского инвентаря. Институт общей и безотлагательной хирургии имени В. Т. Зайцева и Институт медицинской радиологии и онкологии им. С. П. Григорьева получили, среди прочего, кровати, стулья, кресла, медицинские халаты – все, что сейчас необходимо для лечения раненых. Наркозные станции и медицинское оборудование были переданы в Украину организацией Frivillig organisasjon "Støtt Ukraina" (Норвегия) , руководитель организации харьковчанка Анна Будсберг, при поддержке Посольства Украины в Королевстве Норвегия.
Фото: волонтеры Общественной организации Молодежный совет Харьковской области
Команда «Khacare»
Представитель команды волонтеров «Khacare» Дмитрий Гринь подчеркнул: «Харьковщина стала одной из первых областей, которая приняла на себя тяжелый удар и является одним из наиболее пострадавших регионов Украины в результате войны. Потому было принято решение создать свою команду волонтеров. Каждый день команда работает во благо харьковчан. Поддержка больниц, госпиталей, ВСУ и каждого харьковчанина - наша главная задача. Команда уезжает на деоккупированные территории, чтобы доставить необходимое. С начала войны, украинцы объединились в великую, непобедимую нацию, у которых есть общая цель – защитить свой дом. Это еще раз доказывает, что наша нация, наша семья – единственная. Именно поэтому, лозунгом нашей команды стало – «С Украиной в сердце».
Каждый день команда, не смотря на постоянные обстрелы, тревоги и угрозы жизни, продвигает страну до 100% победы, к светлому будущему государству и дарит украинцам счастливые улыбки и веру в лучшее. Команда состоит из личностей, занимающихся разными направлениями и сферами в жизни. Благодаря разнообразию волонтеров и их плодотворной работе – решаются любые вопросы, легко находится контакт с другими, постоянно обмен опытом, волонтеры развиваются и повышают уровень благотворительных организаций. Волонтеры отмечают, что когда видят искреннюю благодарность и подлинную поддержку, то осознают, что вся их волонтерская деятельность была сделана не зря.