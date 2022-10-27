Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
Как рассказывает журналистка, Верховная Рада приняла законопроект №7433, которым определяются, в частности, условия назначения пенсий переселенцам, не имеющим документов, а таких, к сожалению, достаточно много.
«В новом законе установлено, что назначение пенсий внутренне перемещенным лицам, не имеющим документов или у которых отсутствуют сведения о периодах страхового стажа, трудовой деятельности на период действия военного положения в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены, осуществляется на основании сведений, что есть в наличии в электронных государственных реестрах», – объясняет Екатерина Котенкова.
Также, отмечает она, речь идет и о выплатах пенсий по инвалидности в военное время. По словам журналистки, если лица с инвалидностью пропустили в период введения военного положения срок повторного осмотра медико-социальной экспертизы, то должно быть предусмотрено продление выплаты пенсии по инвалидности за период введения военного положения и один месяц после его прекращения или отмены.
«Также в законе есть изменения по трудоустройству лиц с инвалидностью. Согласно закону, должен быть предусмотрен обмен информацией госреестра с Фондом соцзащиты лиц с инвалидностью о создании рабочих мест для лиц с инвалидностью, о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью и т.д.», - рассказывает Екатерина Котенкова.
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