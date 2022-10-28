Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
По словам журналистки, ноябрь принесет очень много новшеств для украинцев. В частности, отмечает она, в Украине с 1 ноября заработает электронный рецепт на ряд препаратов.
«Наркотические и психотропные препараты в Украине с ноября будут продавать по электронному рецепту. Речь идет о наркотических лекарственных средствах, которые сейчас выпускаются исключительно по рецепту врача на специальном рецептурном бланке формы №3», – сообщает Екатерина Котенкова.
Как она объясняет, в медицине эти лекарства применяют для обезболивания болевых симптомов пациентов со сложными заболеваниями, которые получают паллиативную помощь, лечат психические расстройства заместительной поддерживающей терапией и другой.
«Некоторым заведениям разрешается, кстати, выписывать именно такие бумажные рецепты, на бумажных бланках до конца года, пока продлится этот переходный период. И стоит отметить, что нововведения не касаются льготных аппаратов, получаемых пациентами бесплатно», - объясняет Екатерина Котенкова.
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