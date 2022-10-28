Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что международные партнеры помогут Украине справиться с проблемами с электроэнергией, возникшими из-за ракетных обстрелов со стороны россии.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Власти призывают экономно потреблять электроэнергию, чтобы предотвратить отключения. Из-за разрушения врагом объектов энергетической инфраструктуры очень важно экономно потреблять электроэнергию. Экономьте, будет тяжело. Но лучше одна тяжелая зима, чем вся жизнь с рашкой», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

Как она отмечает, с 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, в том числе десятки энергетических объектов. По словам журналистки, этими обстрелами россия хочет оставить Украину без света, тепла и воды.

Тем не менее, подчеркивает она, премьер-министр Украины заявил, что ситуация остается тяжелой, но контролируемой. К тому же, добавляет журналистка, в Украине увеличили количество бригад для ликвидации последствий попаданий и закупили необходимое оборудование для ремонтов, а также не стоит забывать о помощи международных партнеров.

«США выделят 55 миллионов долларов, Нидерланды – 70 миллионов евро, Дания – возобновляет отопительный сезон в Николаевской области, операторы систем распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают Укрэнерго генераторы и оборудование для линий электропередач в течение длительного времени, что позволяет быстрее возобновлять электроснабжение», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, более 2,3 миллиона квадратных метров украинских земель засорено из-за вторжения рф.

Также Politeka писала о том, что украинцев ждут более длительные отключения света.