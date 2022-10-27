Политический эксперт Светлана Кушнир рассказала, что путин продолжает пытаться поддерживать образ царя, именно с этим и связано введение военного положения на аннексированных украинских территориях.

Об этом она рассказала в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Как объясняет гостья программы, для оправдания в глазах своих избирателей путин должен действовать в рамках российского законодательства, именно с этим связано введение военного положения на оккупированных украинских территориях. То есть, говорит она, есть военная доктрина, которая предполагает, что территории рф должны быть под защитой ее Вооруженных сил, а в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганских областях сегодня происходят очень горячие события на фронте. По словам эксперта, так путин пытается поддерживать свой образ царя.

«Вседержателя, справедливого, действующего в рамках российской конституции. Он и так заляпан уже кровью, что некуда уже пятнать. Но для права российской федерации, юриспруденции следует сохранить эту процедуру», - отмечает Светлана Кушнир.

Тем не менее, констатирует она, Автономная Республика Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области – это аннексированные украинские территории, на которых противник ведет жестокую войну против украинского народа, это геноцид.

«Поэтому с политической точки зрения для путина это оправдание. Кроме того, они ввели специальное положение повышенной опасности в некоторых областях: Курская, Белгородская, Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская область – эти области, как они считают, подвергаются обстрелам оккупационных войск Североатлантического Альянса. Это их мантра, они искренне верят, что не бьются с украинцами, они бьются с войсками НАТО, при этом уничтожая украинский народ, который на своей суверенной территории ведет освободительную борьбу», - заключает Светлана Кушнир.

Как сообщала Politeka, в Луганской области «демилитаризовали» казарму оккупантов.

Также Politeka писала о том, что украинские военные сбили вражеский вертолет и штурмовик в Херсонской области.