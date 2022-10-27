Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Кроме экономических, инфраструктурных, гуманитарных и социальных, есть масштабные экологические изменения, которые крайне негативно влияют на окружающую природную среду не только Украины, но целой Европы в целом.

Если говорить на языке цифр, то территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции в течение 8 месяцев полномасштабного вторжения зафиксировали и рассчитали количественный показатель ущерба, нанесенного войной и оккупантами на территории нашего государства. В результате пока есть следующие данные:

182 880 м2 грунтов загрязнено опасными веществами;

2365129 м2 земель засорено остатками уничтоженных объектов и боеприпасов;

680618 т нефтепродуктов сгорело во время обстрелов, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами;

23 286 га леса выжжены ракетами и снарядами, некоторые из них будут возобновляться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные - потеряны навсегда;

7 155 689 м2 объектов, в их критической инфраструктуре, уничтожено, их остатки нанесли вред окружающей среде.

Следует отметить, что о полном перечне убытков говорить рано. Каждый день наши специалисты обследуют новые объекты и деоккупированные территории.

Однако уверены, что окупант должен отвечать за каждый метр поврежденной украинской земли!