Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что сейчас в Украине осталось 80 тысяч предприятий из 350 тысяч.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Меня больше волнует наш внутренний фронт. Начну я с просто ошеломившей меня новости о количестве плательщиков НДС, которые остались на сегодняшний день. Месяц назад я писал, что из 350 тысяч плательщиков НДС, которые были после Майдана, на сегодняшний день осталось 140 тысяч. И из них 73 тысяч были с заблокированными накладными. То есть они уже были на грани закрытия, 70 тысяч предприятий из 140 тысяч», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, за последние годы разница между закрытыми и открытыми предприятиями составляла 210 тысяч. Но на самом деле, как подчеркнул Павел Себастьянович, закрылось намного больше предприятий, просто открывались еще и новые или те, кого раньше заблокировали.

«Сколько же сейчас осталось предприятий? Цифра – 80 тысяч. То есть из тех 140 тысяч, которые были на прошлый месяц, из них уже исчезло 60 тысяч. То есть осталось 80 тысяч предприятий из 350 тысяч, которые были на 2014 год», - заявил Павел Себастьянович.

Как писала ранее Politeka, предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что поможет украинскому бизнесу развиваться: «Надо дать свободу».

Также Politeka сообщала, что цены неоправданно низкие: в Раде хотят пересмотреть тарифы на газ для населения.





