Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Риши Сунак – это действительно определенный экономический прорыв в новейшей истории Великобритании. Я бы не сказал, что это конец традиции. Все-таки Риши Сунак член консервативной партии, он же не беспартийный или человек, который пришел со стороны. Новизна заключается в тому, что, пожалуй, впервые в современной политической истории Великобритании премьер-министром стал человек, который абсолютно 100% полностью разделяет все основные доктрины так называемого зеленого курса», - объясняет Руслан Бизяев.

По его словам, Риши Сунак не мог стать премьер-министром в эпоху Елизаветы ІІ, потому что она пыталась держать баланс. Как объясняет гость программы, Британия, как и большая часть мировой экономики, балансирует между рецессией и экономическим кризисом. Сейчас же, отмечает он, мы наблюдаем тенденцию, когда Британия теряет позицию и как мировой финансовый центр, и как 5-ая экономика в мире.

То есть, констатирует эксперт, это не конец эпохи консервативных правительств, это просто конец той Британии, которая все-таки пыталась балансировать, когда лейбористы представляли ее левое крыло, а консерваторы – правое. Сейчас же, заключает политолог, у Великобритании появился премьер-министр, который четко будет стараться воплотить в жизнь идею зеленого курса, в ситуации, которая, мягко говоря, к этому не предрасполагает. В то же время он рассуждает, может ли на фоне этих событий измениться отношение к Украине.

«Дипломатическая политика – нет, финансовая – да, урежут. Как в классике: денег нет, но вы держитесь. С большой долей вероятности мы можем предположить, что урезание в данном случае, учитывая специфику экономики Британии, неизбежно», - утверждает Руслан Бизяев.

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