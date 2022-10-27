Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что все в мире крутится по одному и тому же сценарию.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я считаю, что идеализация политиков прошлого – это наше с вами когнитивное искажение. «Раньше были совсем другие люди и другие лидеры, а сейчас ну разве это лидеры. Вот тогда были лидеры», - так говорят во все времена. Поэтому это когнитивная ошибка», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, неправильно считать, что сейчас вот другое время, поэтому нет тех лидеров, которые были в прошлом. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, со временем стирается весь негатив, и если бы мы жили в прошлом, то мы бы ужаснулись от той политики и от тех политиков, которые тогда существовали.

«Ничто в мире не ново, все крутится по одному и тому же сценарию», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.

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