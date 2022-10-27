Россияне демонстрируют свой непрофессионализм и ведут псевдоследствие по инциденту на Крымском мосту. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал и. о. Главы СБУ Василий Малюк, отвечая на вопрос о том, имеет ли СБУ какое-либо отношение к "хлопку" и "самоликвидации" коллаборантов на оккупированных территориях.

«Просто мы, украинцы, очень любим хлопок. Даже в моем кабинете он стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что русские не умеют с ним обращаться правильно? Думаю, у них еще не раз будет возможность поучиться этому», – отметил Василий Малюк.

Он подчеркнул, что в так называемом расследовании инцидента на Крымском мосту россияне показывают свой непрофессионализм.

«Они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности. А что произошло на самом деле – об этом мы сможем подробно поговорить после победы», - прокомментировал руководитель Службы безопасности Украины.

«А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль, и имеем то, что есть. Время расставит точки над "и", - добавил глава СБУ.