Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что сейчас в Украине осталось 80 тысяч работающих предприятий.

Об этом он рассказал на своем канале.

«За прошлый месяц было 145 тысяч предприятий, а сейчас осталось 122 предприятия. Так я же говорю, 122 тысячи – это на бумаге, а 42 тысячи из них подают нулевые декларации, и осталось только 80 тысяч работающих. 350 тысяч было в самом начале, сейчас осталось 80 тысяч», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, сейчас инспекторов в Украине стало больше, чем предприятий, из-за чего бизнесу очень сложно расти и развиваться. Павел Себастьянович отметил, что Украине нужны изменения, в частности ликвидация всех инспекций и ликвидация налоговой службы.

«Надо дать людям свободу, простую налоговую систему. Я же говорю, налог с транзакций сейчас – это самое лучшее. И нужна ликвидация всех проверок, они все не нужны, эти люди (инспекторы – Ред.) не нужны», - заявил Павел Себастьянович.

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