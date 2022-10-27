Об этом он рассказал на своем канале.

«Для чего они то делают на самом деле? Зачем шойгу звонит министру обороны Великобритании, Франции, Ллойду Остину зачем он звонит в Соединенные Штаты? А делает он это по одной простой причине - потому что россия каким-то любым путем хочет усадить Украину за стол переговоров», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, кроме того, россия пытается своими заявлениями о «грязной бомбе» надавить на Запад. Борис Тизенгаузен подчеркнул, что россия всеми способами пытается заставить Европу и США поверить, что Украина – неадекватное государство, которое способно вызвать техногенные катастрофы. Конечно же, ни одному аргументу россии Запад не поверил.

«То есть россия хочет запугать Европу ядерным апокалипсисом, не применяя ядерного оружия, гипотетически обвинив Украину с целью надавить на Европу и усадить Украину за стол переговоров», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, путин в отчаянии сделал свою последнюю ставку: «Разочарование граничит со страхом».

Также Politeka сообщала, что это абсурд: Генсек НАТО высказался о «создании» Украиной «грязной бомбы».