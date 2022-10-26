Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что Вооруженным силам Украины нужно подобраться в Мелитополь, чтобы разрушить логистику противника.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Ключ к дальнейшему освобождению – это Левобережье, это Мелитополь. Посмотрите на географическое местоположение Мелитополя. Он находится в центре логистического обеспечения из оккупированного Крыма через Мариуполь. Соответственно, мы разрезаем российскую группировку там, если двигаемся на Мелитополь», - рассуждает Александр Мусиенко.

Следовательно, констатирует он, после того, как ВСУ получат контроль над Левобережьем, дальность их огневого поражения увеличится и они смогут доставать до перешейка. А дальше, продолжает эксперт, Мелитополь, где много объектов российской военной инфраструктуры, военных складов, весь этот логистический узел снабжения оружием и боеприпасами из оккупированного Крыма.

По его словам, после Крымского моста россия до сих пор не решила свою проблему с логистикой. Сейчас, говорит эксперт, они везут все через Мариуполь и Бердянск, то есть по сухопутной части, но проблема в способе перевозки - машины вместо железной дороги.

«Кроме средств в дальнейшем и ресурсов, основная проблема, которая есть у нас на Левобережье, это Запорожская АЭС, которую россия держит как заложника, шантажирует нас ею. Кстати, это и есть большая «грязная бомба». Вот Запорожская АЭС – это самая большая «грязная бомба», которую можно только представить», - констатирует Александр Мусиенко.

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