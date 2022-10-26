Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, как ВСУ могут откинуть оккупантов из Херсона, и заявил, что после его деоккупации россияне не смогут продолжать наступление.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, сегодня у россиян созрел определенный план по Херсону и он состоит в том, чтобы как можно скорее заманить туда украинские силы. В частности, отмечает он, не зря они так подогревали это информационно: мол, они уходят из Херсона, все вывозят, и снимали это. Поэтому, рассуждает эксперт, россияне готовили ловушку, на которую ВСУ не пошли.

«Зачем нужно заводить большие силы в Херсон, большие потери в уличных боях, если Херсон можно просто зажать и все, и перекрыть доступ им с левого берега? Как, сколько и какая группировка российских войск продержится в таких условиях? Но их расчет состоит в том, чтобы обязательно нас затянуть в бои. Мы на это не идем. У нас сейчас идет мощная разведка в этом плане, и руководитель разведки Буданов об этом говорил, что мы реально видим, что происходит. Мы двигаемся достаточно осторожно», - рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, россия так бросает любые средства и силы на Херсон, потому что он для нее стратегически важен. Как объясняет эксперт, это единственный областной центр, который россияне оккупировали, и это единственный их плацдарм на Правобережье, который теоретически позволил бы наступление на Николаев, Кривой Рог или Одессу. То есть, констатирует он, освобождение Херсона будет означать частичное снятие угрозы с этих территорий и перенос ключевых боевых действий на Левобережье.

«Если мы их выбрасываем полностью, фактически они доступа дальше на Николаев, Одессу просто лишены. Мы контролируем реку, переправы, а идея высадки морского десанта давно отброшена, потому что там наши противокорабельные ракеты», - заключает Александр Мусиенко.

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