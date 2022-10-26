26 октября в рамках рабочего визита в Кривой Рог, и.о. Председатели Госэкоинспекции Игорь Зубович совместно с заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, народным депутатом Еленой Криворучкиной, народным депутатом Юрием Корявченковым, начальником Приднепровского округа Госэкоинспекции Сергеем Сологубом и председателем Криворожской районной ВЦА Евгений которые недавно подверглись массированным атакам российских ракет.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Главной задачей рабочей группы было определить алгоритм действий по преодолению экологических вызовов и угроз, возникших в регионе в результате вооруженной агрессии.

Так, во время выезда участники осмотрели дамбу Карачуновского водохранилища, которая 14 сентября 2022 года разрушилась, в результате чего произошла неконтролируемая утечка воды и подтопление более сотни частных усадеб, а также нефтехранилища в Кривом Роге, которое 9 сентября 2022 года обстреляло. городе горело более 1900 тонн горючего в течение 16 часов.

Все эти факты зафиксированы Оперативным Штабом при Госэкоинспекции. По каждому событию произведены расчеты нашими инспекторами в соответствии с новыми разработанными методиками. Ежедневно Госэкоинспекция прилагает максимум усилий для того, чтобы каждое экологическое преступление, совершенное российскими войсками на территории Украины, было должным образом зафиксировано. Мы убеждены, что совместными усилиями и упорным трудом мы привлечем государство-агрессора к ответственности», - подчеркнул глава Госэкоинспекции Игорь Зубович.

В свою очередь, Елена Криворучкина отметила: «Пока из-за полномасштабного вторжения россии, с каждым днем ​​нарастает экологическая катастрофа: отходы разрушения зданий и сооружений частного и коммунального сектора, затоплены шахты, разрушены терриконы, погибли дельфины, уничтожен ядерный реактор заминированные и загрязненные остатками боеприпасов (в т.ч. запрещенных законами войны) земли и леса. Как следствие, возникает необходимость разработки и внедрения специальных программ развития и восстановления разрушенных территорий, наиболее актуальным этот вопрос является для освобожденных территорий Донбасса, Луганщины, Херсонщины, Запорожской области».



«20 сентября 2022 года народные депутаты приняли Постановление об Обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею ООН, Программу ООН по окружающей среде, Еврокомиссию и Европарламенту о необходимости создания Специальной экологической мониторинговой миссии для ее деятельности в Украине. Мы с Еленой Криворучкиной инициировали это Постановление в парламенте, ведь как члены Оперативного штаба, не только с первых дней военной агрессии вместе с руководителем Госэкоинспекции Игорем Зубовичем осознали все масштабы экологических угроз, но и совместно с Рабочей группой экспертов при Штабе, разработали план привлечения ответственности, а необходимость создания такой мониторинговой миссии является одним из его этапов", - добавил Юрий Коряченков.