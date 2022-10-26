Принятие решения лишить профсоюза имущества, которое находилось у них на хранении, было ускорено из-за политических мотивов.

Об этом публично заявил Денис Кудин – первый заместитель первого вице-премьер-министра, министра экономики – Юлии Свириденко, пишет Апостроф.

В частности, речь идет о заседании Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, которое состоялось 13 июля 2022. При рассмотрении законопроектов №6420 "о правовом режиме имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР" замминистра заявил: "Этот вопрос поднимался на совещаниях в кабинете Президента, затем Премьер-министра. Сейчас на политическом уровне решили ускорить работу именно по этому направлению...", - отметил представитель правительства.

Также это подтвердил глава профильного Комитета Верховной Рады Украины Дмитрий Наталуха.

"Тема не нова. Изрядно прореженные на предмет санаториев и пансионатов хозяйства министерств не привлекают новых лиц. Привлекает сохранившееся профсоюзами имущество, да и вообще "Проблема имущества профсоюзов - это проблема "старой Украины", - написал он на сайте Комитета.





