Военный Святослав Дубина сообщил, что Украина должна сейчас поднимать каждый фронт, чтобы победить в войне.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

По словам Святослава Дубины, необходимы реформы в экономическом секторе Украины даже сейчас, во время войны, чтобы бизнес свободно развивался и пополнял государственный бюджет.

«К сожалению, это будет сейчас все в одну корзину, потому что не то, что там невозможно развитие, а дело в том, что это является препятствием вообще для существования (экономики страны – Ред.). Мы уже неоднократно поднимали этот вопрос», - заявил Святослав Дубина.

Военный подчеркнул, что фронт, на который сейчас Украина должна обратить особое внимание, - институциональный. Он, как подчеркнул Святослав Дубина, создает дополнительные проблемы на остальных фронтах, поэтому требует сейчас особого внимания со стороны государства.

«Еще раз повторю, что победы не будет, пока не будет победы на все фронтах», - добавил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, белорусские военные вспомнили о «братском народе» и обратились к ВСУ: «Не нагнетайте».

Также Politeka сообщала, что контрнаступление ВСУ замедлилось: стала известна настоящая причина.





