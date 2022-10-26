Военный Святослав Дубина сообщил, что Украина должна сейчас поднимать каждый фронт, чтобы победить в войне.
Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
По словам Святослава Дубины, необходимы реформы в экономическом секторе Украины даже сейчас, во время войны, чтобы бизнес свободно развивался и пополнял государственный бюджет.
«К сожалению, это будет сейчас все в одну корзину, потому что не то, что там невозможно развитие, а дело в том, что это является препятствием вообще для существования (экономики страны – Ред.). Мы уже неоднократно поднимали этот вопрос», - заявил Святослав Дубина.
Военный подчеркнул, что фронт, на который сейчас Украина должна обратить особое внимание, - институциональный. Он, как подчеркнул Святослав Дубина, создает дополнительные проблемы на остальных фронтах, поэтому требует сейчас особого внимания со стороны государства.
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«Еще раз повторю, что победы не будет, пока не будет победы на все фронтах», - добавил Святослав Дубина.
Как писала ранее Politeka, белорусские военные вспомнили о «братском народе» и обратились к ВСУ: «Не нагнетайте».
Также Politeka сообщала, что контрнаступление ВСУ замедлилось: стала известна настоящая причина.