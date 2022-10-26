Об этом рассказывается на канале «My.ua».
«Будущее создаем сегодня. И помните, невозможное требует только больше усилий. Мы решили в рамках презентации фонда организовать художественный проект. Также должны напомнить, какая Украина богата талантами, нам есть чем гордиться», - взвыла Зоряна Пелех.
На выставке можно увидеть девять работ современных украинских художников, которые вместе показывают разноплановость Украины и вместе с тем передают общую идею. В их экспозициях не только играет национальная символика, она также показана в современном духе.
Главная идея, как объяснила основательница благотворительного фонда «Зірка», состоит в том, чтобы напомнить украинцам в эти трудные времена, что они талантливы, и им есть чем гордиться. Следовательно, говорит она, речь идет о том, как нужно строить будущее собственного государства.
«Вот какие вы будете, такова и Украина будет. Если вы, молодежь, будете действительно украинцами, если вы будете мирового уровня, такова будет Украина. Украина – это не просто земля, города и т.д. Украина – это люди», - подчеркнула живописца Вера Баринова-Кулеба.
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Как сообщала Politeka, Якименко заявил, что мы должны понимать проблему социального наследия, доставшуюся нам после распада СССР.
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