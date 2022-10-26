Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Хочу рассказать, как бы я поступал. Я бы договаривался с компаниями, производящими солнечные панели и ветрогенераторы, об обеспечении государством инициированной программы распределенной генерации электричества, об установке на дома, не важно, многоэтажки или небоскребы, или частные домохозяйства, альтернативных энергетических источников», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, установка альтернативных энергетических источников может помочь обеспечить устойчивость пространства совместной генерации. Кроме того, как отметил Александр Новохатский, такой шаг позволит людям работать и получать заработные платы.
«Мы задействуем население в целом ряде этих цепочек производства и потребления, которые позволяют обеспечить себя, свою устойчивость, свою независимость», - заявил Александр Новохатский.
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