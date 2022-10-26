Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые базируются на реализации:

Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», актов Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины;

основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Украине на период до 2023 года и плана их реализации (распоряжение КМУ от 12.05.2021 № 435-р) ;

План действий по усовершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL;

Программы стратегического развития Госфинмониторинга на период до 2024 г.;

Приоритеты деятельности Госфинмониторинга на период военного положения, согласованных Министерством финансов Украины.

Указанная работа осуществляется в координации с национальными и международными партнерами в направлении принятия действенных практических шагов, в том числе международно-правового характера с целью результативного санкционирования действий страны-террориста.

Сбор и обработка информации

За период с 01.01.2022 по 30.09.2022 г. от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 853 465 уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:

- 35 534 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);

- 809 244 сообщения о пороговых операциях;

- 149 сообщений о пороговых и подозрительных операциях (деятельность);

- 8 538 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.

Из указанного общего количества сообщений, в период военного времени (за период с 24.02.2022 по 30.09.2022 г.), от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 602 544 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. :

27 364 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);

566 623 сообщения о пороговых операциях;

102 сообщения о пороговых и подозрительных операциях;

8 455 сообщений, полученных по запросу отслеживания.

Аналитические исследования

За 9 месяцев 2022 г. Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 653 материала (из них 400 обобщенных материалов и 253 дополнительных обобщенных материалов), в том числе:

- Службы безопасности Украины – 260 материалов (из них 174 обобщенных материалов и 86 дополнительных обобщенных материалов);

- органов национальной полиции – 127 материалов (из них 94 обобщенных материала и 33 дополнительных обобщенных материала);

- Бюро экономической безопасности Украины – 90 материалов (из них 64 обобщенных материала и 26 дополнительных обобщенных материалов);

- органов прокуратуры – 83 материала (из них 29 обобщенных материалов и 54 дополнительных обобщенных материала);

- Государственного бюро расследований – 50 материалов (из них 26 обобщенных материалов и 24 дополнительных обобщенных материала).

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 43 материала (из них 13 обобщенных материалов и 30 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 41,1 млрд гривен.

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны Российской Федерации (РФ) и Республики Беларусь (РБ) в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.

Так, за 9 месяцев 2022 г. Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 170 материалов по финансовым операциям лиц, относительно которых обоснованы подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 3,55 млрд гривен.

С целью выявления и остановки/замораживания активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, и другим лицам, Госфинмониторингом осуществляется постоянная аналитическая работа, в рамках которой, в частности, направлен 1041 запрос в подразделения финансовых разведок иностранных государств. Совместные аналитические исследования продолжаются.

Кроме того, представитель Госфинмониторинга принимает участие в составе оперативной группы «Task Force» в направлении выявления, ареста активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, как на территории Украины так и за ее пределами, с целью дальнейшей их передачи в государственный бюджет Украины для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Не остаются без внимания Госфинмониторинга финансовые расследования относительно фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, за 9 месяцев 2022 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 57 материалов (14 обобщенных материалов и 43 дополнительных обобщенных материала), связанных с подозрением в коррупционных действиях, в частности:

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 43 материала (13 обобщенных материалов и 30 дополнительных обобщенных материалов);

- Службы безопасности Украины – 12 дополнительных обобщенных материалов;

- Бюро экономической безопасности Украины – 1 обобщенный материал;

- Государственное бюро расследований – 1 дополнительный обобщенный материал.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 1,2 млрд гривен.

Сотрудничество с субъектами финансового мониторинга и общественностью

В рамках сотрудничества с частным сектором, Госфинмониторингом с 15 февраля 2022 г. осуществляется тестирование обмена информацией с субъектами первичного финансового мониторинга средствами Информационно-телекоммуникационной системы «Электронный кабинет системы финансового мониторинга», которая внедряется при поддержке проекта Антикоррупций EUACI).

В связи с этим при содействии проекта EUACI были подготовлены пошаговые видео инструкции работы в Е-кабинете и размещены для ознакомления на официальном вебсайте Госфинмониторинга, по ссылкам на страницу Госфинмониторинга в социальной сети YouTube .

В настоящее время продолжается тестирование внешними пользователями программного обеспечения ИТС «e-кабинет СФМ» по обеспечению обработки информации СПФМ и усовершенствование логического контроля входящих сообщений от СПФМ при обработке программным обеспечением ИСФМ согласно требованиям приказа Министерства финансов Украины от 04.06.2021 № 322.

В части сотрудничества с субъектами государственного финансового мониторинга, к каждому государственному регулятору направлены обращения по усилению надзора за субъектам первичного финансового мониторинга относительно применения ими риск-ориентировочного подхода и индикаторов рисковости к клиентам, связанным с РФ.

В мае т.г. подготовлены и доведены до сведения субъектов первичного финансового мониторинга обновленные Рекомендации по выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга на период военного времени, в частности в части выявления подозрительных финансовых операций, связанных со страной-агрессором, а также направленные для использования в работе индикаторы рисковости операций и клиентов из РФ и РБ

07 апреля 2022 г. по инициативе Госфинмониторинга утвержден приказ Министерства финансов Украины № 113 «О внесении изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 г. № 322», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22.04.743/ согласно которому срок вступления приказа Министерства финансов Украины от 04.06.2021 № 322 (далее – приказ Минфина № 322) перенесен с 01 мая 2022 года на первый понедельник четвертого месяца после прекращения или отмены военного положения.

С целью информирования участников системы финансового мониторинга и общественности – на официальном вебсайте Госфинмониторинга обнародованы материалы публичного отчета Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины за 2021 год и типологическое исследование Госфинмониторинга за 2021 год .

30 июня 2022 года в Государственной службе финансового мониторинга Украины организовано проведение тринадцатого заседания Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании были обсуждены меры по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в условиях военного положения.

В период военного положения Госфинмониторинг акцентировано обеспечивает сотрудничество с общественностью. Так, 27 сентября 2022 года при содействии Службы состоялось третье заседание Общественного совета при Госфинмониторинге.

В ходе заседания представители Госфинмониторинга проинформировали присутствующих о реализации Госфинмониторингом в 2022 году государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения во время военного положения. .

В то же время, в рамках методической работы, Госфинмониторингом при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине подготовлено издание «Обзор законодательства о регулировании виртуальных активов».

В издании осуществлен обзор законодательства по комплексному регулированию сферы оборота виртуальных активов, в том числе по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения двадцати четырех стран мира.

Кроме того, на официальном вебсайте Госфинмониторинга сообщено об опубликовании FATF Руководства по риск-ориентированному подходу для сектора недвижимости и Отчет «Партнерство по борьбе с финансовыми преступлениями: защита данных, технологии и обмен информацией в частном секторе».

Мероприятия международного характера

Сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

В течение 9 месяцев 2022 г. осуществлялся постоянный обмен информацией между Госфинмониторингом и FATF по поводу ситуации в Украине, связанной с полномасштабным вторжением РФ. В частности, Госфинмониторингом в адрес FATF направлен ряд обращений по поводу исключения РФ из FATF и внесения РФ и РБ в черный список FATF.

Госфинмониторинг принял участие (виртуально) в заседании Контрольной группы по международному сотрудничеству (ICRG) и Пленарном заседании Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), которые проходили в г. Берлин, Германия (6-7 и 12-17 июня, в гибридном формате). В ходе мероприятий была представлена ​​позиция Украины и принято участие в обсуждении вопроса включения РФ в «черный список» FATF (юрисдикции с высоким уровнем риска, в отношении которых существует призыв к применению мер (контрмер).

По результатам указанного Пленарного заседания, FATF обнародовано отдельное Публичное заявление и существенно ограничено РФ в правах и полномочиях как члена FATF.

Госфинмониторинг также принял участие в осенних заседаниях Контрольной группы по международному сотрудничеству (ICRG) и Пленарном заседании Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), которые проходили в г. Париж, Французская Республика (18-21 октября). На этих заседаниях было последовательно продолжено аргументирование позиции Украины относительно дальнейшего санкционирования РФ.

По результатам рассмотрения вопроса о членстве РФ, FATF принято соответствующее Заявление , размещенное на официальном веб-сайте FATF.

Согласно заявлению, FATF отметила, что действия РФ продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности финансовой системы. В результате продолжающихся действий РФ FATF решила наложить дополнительные ограничения на оставшиеся полномочия страны, в том числе запретив РФ участвовать в текущих и будущих проектах FATF. РФ также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB) в статусе члена FATF. Эти меры расширяют меры, предпринятые FATF в июне, которые, среди прочих ограничений, лишили РФ всех ее руководящих функций.

Работа Госфинмониторинга и партнеров по этому направлению продолжается.

Сотрудничество с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL)

В течение отчетного периода осуществлялся постоянный обмен информацией между Госфинмониторингом и Комитетом Совета Европы MONEYVAL по поводу ситуации в Украине, связанной с полномасштабным вторжением РФ.

16.03.2022 г. Комитетом Совета Европы принято решение об исключении РФ из Совета Европы и в соответствии с составом Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), как рабочего органа Совета Европы. В таких условиях РФ лишены права и возможности влиять на антилегализационные меры в рамках Совета Европы.

Представители Госфинмониторинга приняли участие в заседании Рабочей группы по оценкам и 63-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, которые проходили в Страсбурге, Французская Республика (16-20 мая, в гибридном формате).

На указанном Пленарном заседании планировалось рассмотрение вопроса о мерах, предпринимаемых нашим государством с целью соблюдения Процедур, связанных с внедрением программы добровольного соблюдения налогового законодательства, однако вопрос отложен в связи с введением военного положения в Украине.

Указанное пленарное заседание стало первым заседанием после исключения РФ из Совета Европы и Комитета MONEYVAL и соответственно проходило без участия РФ.

Также, в отчетном периоде, получено официальное письмо от Секретариата MONEYVAL о приостановлении процесса отчетности о прогрессе Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения по результатам 5 раунда оценки MONEYVAL до нормализации ситуации в Украине.

Сотрудничество с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки

В течение 9 месяцев 2022 г. Госфинмониторинг осуществлялась неоднократная коммуникация с руководством и Секретариатом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки относительно ситуации в Украине, связанной с полномасштабным вторжением РФ.

Главой Эгмонтской группы обнародовано официальное Публичное заявление в связи военной агрессией против Украины с осуждением действий РФ.

По инициативе Госфинмониторинга в сотрудничестве со значительным количеством иностранных подразделений финансовых разведок усилена работа в направлении анализа и расследования преступлений с использованием виртуальных активов с участием физических и юридических лиц из РФ, а также их коллаборантов и связанных с ними лиц.

В рамках мероприятий 28-го Пленарного заседания Эгмонтской группы (10-15 июля, г. Рига, Латвийская Республика) во время операционной учебной сессии Госфинмониторингом вместе с представителем FATF и ПФР Бельгии представлены ключевые результаты и практические решения по глобальным и национальным мерам по возвращению активов . Стоит отметить, что ПФР Украины выступал одним из лидеров проекта Эгмонтской группы «Возвращение активов – Роль ПФР» вместе с ПФР Бельгии. Во время презентации было отмечено важность координации и сотрудничества для эффективного возвращения активов с целью предупреждения и противодействия преступной деятельности. Сейчас этот вопрос особенно важен в контексте борьбы с российской террористической войной против Украины.

Вместе с тем, представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях в рамках заседаний Эгмонтской группы, в частности, в заседаниях рабочих групп, региональной группы EUROPE II и Пленарном заседании.

Также, в рамках 28-го Пленарного заседания Эгмонтской группы, Председателем Госфинмониторинга Игорем Черкасским и Директором ПФР Люксембурга Максом Брауном был заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в обмене финансовой информацией относительно отмывания средств, связанных предикатных преступлений и финансирования терроризма.

Ключевой целью Меморандума является усиление и упрощение обмена разведывательной финансовой информацией между Украиной и Люксембургом.

Практические международные шаги финансовой разведки

Госфинмониторинг осуществляются ежедневные рабочие контакты с подразделениями финансовых разведок стран мира и соответствующими финансовыми регуляторами по обмену разведывательной информацией, а также усилением финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Эта деятельность направлена ​​на предотвращение распространения международного терроризма, включая блокировку финансовых операций, заморозку активов и их дальнейшую конфискацию.

В апреле т.г. Госфинмониторингом направлено обращение в Азиатско-Тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием средств (APG) с просьбой лишить РФ статуса наблюдателя в указанной международной организации, которое было удовлетворено на Пленарном заседании, проходившем 26-28 июля 2022 года в г. .

Совместно с командой Минцифры, а также ключевыми криптоэкспертами Украины проведена работа по идентификации перечня российских криптообменников, связанных с подсанкционными банками (Сбербанк и другие), с целью полного блокирования их хостинга.

Также в тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запущен механизм спонтанной блокировки криптогаманцев РФ.

В этой части, Госфинмониторингом направлено обращение к криптовалютной бирже Binance с конкретными предложениями по действиям по сдерживанию агрессии РФ на рынке виртуальных активов, по результатам рассмотрения которого Binance изменила политику и 20.03.2022 г. исключила возможность осуществления P2P транзак. , попавших в санкционный список. Кроме того, реализованы и другие практические меры по блокированию российских криптоактивов и операций российских резидентов.

Также в течение 9 месяцев 2022 года Госфинмониторингом инициировано и обеспечивается сотрудничество с органами регулирования финансового сектора более 100 стран по усилению принятия мер по финансовому надзору в отношении лиц РФ.

В связи с агрессивной войной против Украины Госфинмониторингом разорваны двусторонние связи с Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля РБ.