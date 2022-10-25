Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что история с «грязной бомбой» – это часть информационно-психологической операции россии, которой она пытается дискредитировать Украину.

Об этом он рассказал в программе «Военный квартал».

Как отмечает эксперт, сначала командующий российской армией суровикин говорит, что может быть заминирована Каховская ГЭС, якобы украинцы могут ее взорвать, далее он говорит, что ВСУ не будут считаться с потерями среди гражданских в Херсоне, а затем намекает на какие-либо сложные решения. Далее же, продолжает он, включается шойгу, который всех обзванивает и предупреждает, что Украина якобы производит «грязную бомбу».

«Поэтому они говорят дать команду украинским войскам, звонят по заграницам, чтобы премьер Британии, президент Франции или президент Турции позвонили президенту Украины Зеленскому и сказали, может, не будем, потому что действительно угрожают», - объясняет Александр Мусиенко.

К тому же, подчеркивает он, россия проводит мощную информационно-психологическую операцию, говоря, что хочет переговоров, заявляя о прекращении огня, а Украину обвиняя в эскалации и изготовлении «грязной бомбы».

«Вот такие угрозы есть. Понятно, что украинские власти прилагают все усилия, чтобы информировать мир и призвать больше надавить на рф с той целью, чтобы опять же у них сошла на нет эта риторика», - заключает Александр Мусиенко.

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