Об этом он рассказал в программе «Военный квартал».
Как отмечает эксперт, сначала командующий российской армией суровикин говорит, что может быть заминирована Каховская ГЭС, якобы украинцы могут ее взорвать, далее он говорит, что ВСУ не будут считаться с потерями среди гражданских в Херсоне, а затем намекает на какие-либо сложные решения. Далее же, продолжает он, включается шойгу, который всех обзванивает и предупреждает, что Украина якобы производит «грязную бомбу».
«Поэтому они говорят дать команду украинским войскам, звонят по заграницам, чтобы премьер Британии, президент Франции или президент Турции позвонили президенту Украины Зеленскому и сказали, может, не будем, потому что действительно угрожают», - объясняет Александр Мусиенко.
К тому же, подчеркивает он, россия проводит мощную информационно-психологическую операцию, говоря, что хочет переговоров, заявляя о прекращении огня, а Украину обвиняя в эскалации и изготовлении «грязной бомбы».
«Вот такие угрозы есть. Понятно, что украинские власти прилагают все усилия, чтобы информировать мир и призвать больше надавить на рф с той целью, чтобы опять же у них сошла на нет эта риторика», - заключает Александр Мусиенко.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Как же это красиво": "Холостяк" Макацария прижался к молоденькой жене прямо на прогулке, фото
Кароль рядом с повзрослевшим красавцем-сыном намекнула, кем он станет: "Микрофон будет громче моего"
"Заводят новые подразделения": что задумали оккупанты и удастся ли ВСУ освободить Херсон до конца года
"Реальность иная": в разведке указали на важный признак, готовится ли наступление из Беларуси
Как сообщала Politeka, Яли рассказал, рискнет ли путин снова приехать на саммит G20.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, все ли белорусы хотят воевать против Украины.